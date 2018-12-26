В Ульяновске в квартире обнаружены тела четырех застреленных человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четырех человек в Ульяновске.

Трагедия произошла 25 декабря. В квартире одного из домов в Заволжском районе города с огнестрельными ранениями были обнаружены тела четырех человек. Среди них — 48-летняя женщина, две ее дочери в возрасте 15 и 11 лет, а также мужчина около 40 лет.

По предварительным данным, мужчина застрелил свою семью, после чего покончил с собой. Также в квартире находился 17-летний подросток. Он был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча, сообщили в региональном СУ СКР.

Тела 48-летней женщины, двоих её дочерей 15-ти и 11-ти лет, а также мужчины обнаружены в квартире в Ульяновске. 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением.



Возбуждено уголовное дело. По основной версии, мужчина расправился с семьей и выстрелил себе в голову pic.twitter.com/kHj55tsGfV

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 декабря 2018 г.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи сделают окончательный вывод на основании медицинских заключений.

Напомним, ранее в Казани суд приговорил убийц нумизмата к 24 и 19 годам заключения.