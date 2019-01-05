Бастрыкин поручил проверить информацию о захваченных российских моряках у берегов Бенина

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате моряков панамского судна MSC Mandy во время дрейфа в Гвинейском заливе у берегов Бенина.

Накануне в СМИ сообщалось, что на борту корабля находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина. После нападения пиратов с 1 на 2 января были похищены шесть человек. По данным ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Кроме того, Бастрыкин поручил международному управлению СК России организовать взаимодействие с подразделениями министерства иностранных дел РФ для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, ранее пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна возле Нигерии.