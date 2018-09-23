Пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна возле Нигерии

В территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.



MV Glarus, перевозившее пшеницу, вышло из нигерийского города Лагов и направилось в южный нигерийский порт Харкорт, передает Reuters со ссылкой на компанию-оператор судна Massoel Shipping.

На пути к юго-западу от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты. Они похитили 12 из 19 членов экипажа.

Напомним, в феврале нигерийские пираты захватили грузовое судно с экипажем. Среди заложников оказались семь российских и один украинский моряк. Позднее их освободили.