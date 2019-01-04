Следком арестовал имущество «ВИМ-Авиа» на 1,5 млрд рублей

Следственный комитет арестовал имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа» на общую сумму 1,5 млрд рублей. Эта мера принималась для обеспечения выплаты зарплат сотрудникам перевозчика.

«Совместно с органами прокуратуры за период следствия удалось добиться выплаты работникам 505 млн рублей задолженности по заработной плате», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Натальи Федоровой

По ее словам, на сегодняшний день задолженность перед работниками «ВИМ-Авиа» по зарплате составляет 368,4 млн рублей.

Напомним, что зарегистрированная в Татарстане авиакомпания была признана банкротом в 2018 году. В сентябре конкурсный управляющий перевозчика выявил признаки преднамеренного банкротства. Были найдены сомнительные сделка на сотни миллионов рублей.