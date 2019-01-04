Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Доллар США и евро ускорили снижение на «Московской бирже» в пятницу днем и торгуются вблизи минимальных отметок с 20-21 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 67,9375 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 70,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает «Интерфакс». Евро стоил 77,545 руб./EUR1, опустившись на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 70,5 копейки — до 72,26 рубля.

По итогам торгов 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 69,4706 руб./$1 и 79,4605 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на «Московской бирже» на 1,53 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 1,92 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», укрепление рубля в ходе торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с наблюдаемой с начала года активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.