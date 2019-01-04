Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в Перу на ралли «Дакар-2019»

Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в столицу Перу для участия в ралли «Дакар-2019». Гонка стартует 6 января.

Завтра экипажам предстоит пройти административные и технические проверки, передает ИА «Татар-информ».

«Вторая группа «КАМАЗ-мастер» прибыла в Лиму вечером 3 января, сейчас вся команда в сборе и готовится к старту. Сегодня мы будем заниматься подготовкой техники, а в субботу, 5 января пройдут административные и технические проверки», – сказал Хайруллин. По его словам, вся техника команды была доставлена в Лиму заранее.

Напомним, что в этом году татарстанская команда протестирует на ралли четыре новых грузовика.