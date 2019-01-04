Коллектив ГК ТАИФ выражает глубокие соболезнования Гузелие Сафиной в связи со смертью матери

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие и искренние соболезнования заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Сафиной Гузелие Мухарямовне, её родным и близким в связи со смертью Сафиной Сании Велиевны.

«Всем сердцем скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Сания Велиевна была удивительным человеком: прекрасная жена, мама и бабушка, скромная и добрая женщина с открытой душой и бескорыстным сердцем. Светлая память о Сание Велиевне навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении компании.

Прощание и похороны состоятся 05.01.2019 в деревне Кзыл-Чишма Батыревского района (Республика Чувашия).