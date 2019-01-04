Новости спорта

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски пропустит первый матч в 2019 году

11:13, 04.01.2019
Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски пропустит первый матч в 2019 году
Фото: www.hctorpedo.ru/

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски пропустит первый матч в 2019 году, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Во встрече с ЦСКА, состоявшейся 30 декабря 2018 года, Немировски был удален до конца матча и, в соответствии с п. 2.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента, на специалиста накладывается одноматчевая дисквалификация и денежный штраф.

«Торпедо» первый поединок в наступившем году проведет 5 января в Магнитогорске против местного «Металлурга».

Автозаводская команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 45 встречах. Сталевары имеют на десять баллов больше — 5-е место.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты