Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски пропустит первый матч в 2019 году

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски пропустит первый матч в 2019 году, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Во встрече с ЦСКА, состоявшейся 30 декабря 2018 года, Немировски был удален до конца матча и, в соответствии с п. 2.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента, на специалиста накладывается одноматчевая дисквалификация и денежный штраф.

«Торпедо» первый поединок в наступившем году проведет 5 января в Магнитогорске против местного «Металлурга».

Автозаводская команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 45 встречах. Сталевары имеют на десять баллов больше — 5-е место.

