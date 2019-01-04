Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с нападающим Сергеем Лапиным

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт до конца сезона с нападающим Сергеем Лапиным, который ранее в сезоне 2018/2019 выступал за череповецкую «Северсталь» в КХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба ВХЛ.



В текущем сезоне в 20 матчах за «Северсталь» Лапин набрал 5 (2+3) очков.



Хоккеист будет выступать под номером 61.

Ближайшую игру, первую в наступившем году, «Лада» проведет дома 5 января. Ее соперником будет нефтекамский «Торос». Тольяттинцы и нефтекамцы ныне соседи по турнирной таблице — волжский клуб на 4-м месте с 59 очками после 39 матчей, башкирский — на 5-м с 57 баллами в 37 играх.

