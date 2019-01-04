Хабиров: «Меня здесь просто заразили идеей геопарка «Янган-Тау» и разреза Мечетлино»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил накануне Славатский район Башкирии. Он рассказал о том, как заинтересовался проектом геопарка «Янган-Тау».

«Салаватский район… Меня здесь просто заразили идеей геопарка «Янган-Тау» и разреза Мечетлино!.. Со слов наших ученых — это идеальный срез истории кунгурского периода. Это наша «первая ласточка» геопарков Башкортостана...», — написал Хабиров в Instagram.

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Напомним, что в состав геопарка «Янган-Тау» входят девять особо охраняемых природных территорий, расположенных в пределах Салаватского района Башкирии. Он претендует на статус глобального геопарка ЮНЕСКО и может стать первым соответствующим объектом на территории бывшего СССР.