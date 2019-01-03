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Происшествия

Жильцы дома в ижевском городке Машиностроителей вновь пожаловались на рухнувший потолок

12:46, 03.01.2019

Сегодня, 3 января, жильцы дома №37 в ижевском городке Машиностроителей вновь пожаловались на рухнувший потолок.

«Ждут, когда дом рухнет как в Магнитогоске? Никого не жалко людей, детей. Все зависит от быстрого решения власти», — написали они в соцсетях.

Ранее «Реальное время» писало, что осенью обвалился потолок в одном из соседних домов. Строители регулярно заделывают дыры, но капитальный ремонт не проводится – он запланирован только на 2025 год.

Происшествия Удмуртия
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