Глава Удмуртии поздравил жителей республики с Новым годом

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Новым годом.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! По традиции каждый из нас в эти дни подводит итоги и размышляет о будущем. В течение года я регулярно ездил по республике, изучал ситуацию на местах. Было много новых встреч, которые снова показали, что в Удмуртии живут открытые, целеустремленные, неравнодушные люди. Благодарю вас за радушие, поддержку и конструктивную критику. Сегодня у нас есть твердая уверенность, что вместе мы пройдем все этапы намеченного курса, и будущее нашей республики станет по-настоящему светлым

Искренне желаю, чтобы счастливые перемены, о которых вы мечтаете, обязательно наступили. Чтобы новый год принес вдохновение для грандиозных свершений и радость побед. Пусть в семьях царят любовь и взаимопонимание, а в делах каждого ждут удача и поддержка надежных соратников.

Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, душевного тепла, любви, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения!» — говорится в обращении главы республики.