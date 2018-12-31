27% казанцев собираются потратить на продукты к новогоднему столу меньше 2 тыс. рублей

27% казанцев собираются потратить на продукты к новогоднему столу не больше 2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «ПромРейтинг».

Большинство опрошенных — 51,6% — собираются потратить на покупку еды от 2 до 5 тыс. рублей. Еще 21% жителей Казани готовы выложить свыше 5 тыс. рублей.

Отмечается, что Казань заняла четвертое место в топ-5 городов ПФО по тратам на Новый год. Первые три места заняли Самара, Саратов и Ульяновск, пятое — Пенза.

Аналитическая служба «Реального времени» в преддверии Нового года в очередной раз подсчитала, сколько придется потратить казанцам на традиционный праздничный стол.

Всего на ночное застолье в 2018 году в среднем придется потратить чуть больше 7 тысяч рублей — 7 139 рублей. В зависимости от того, в какой магазин казанец отправится за праздничным горошком и шампанским, эта стоимость будет варьироваться более чем на треть — от 6 042 до 8 364 рублей.