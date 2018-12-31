Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к ее исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.

Ролик с соответствующим заявлением задержанного опубликован на канале Следственного комитета России на YouTube.

«Пытался ограбить ее живой», — уточнил он.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным в совершении убийства, мужчина ответил утвердительно.

23 декабря стало известно, что 29-летняя женщина выехала из Москвы в Тулу на своем автомобиле, взяв попутчика на юге столицы.

Впоследствии она перестала выходить на связь с родными, к настоящему времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

«Подозреваемый доставлен в следственный отдел. Следователи СК Москвы проводят его допрос, задержанный дает признательные показания», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).