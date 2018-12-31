Умер замминистра транспорта Сергей Аристов

Замглавы Министерства транспорта РФ, статс-секретарь ведомства Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь чиновника.

«Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства

Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Аристовым пройдет 2 января, тогда же он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Сергей Аристов родился 25 ноября 1955 года в деревне Обабкова Курганской области, в 1980 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». Занимал различные должности в прокуратуре Кемеровской области, прокуратуре РСФСР и Генпрокуратуре РФ. В 2002 году назначен заместителем министра путей сообщения РФ, с 2004 года — замглавы Минтранса. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», орденом Почета и прочими государственными наградами.