Медведев назначил новых замглавы Минстроя и Минэкономразвития
Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также министра экономического развития.
Первым стал Максим Егоров, второй — Оксана Тарасенко, сообщается на сайте правительства.
Ранее Медведев освободил от должности руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова по его просьбе. На его место назначили Вадима Яковенко.ОбществоВласть
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