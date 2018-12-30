Медведев назначил новых замглавы Минстроя и Минэкономразвития

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также министра экономического развития.

Первым стал Максим Егоров, второй — Оксана Тарасенко, сообщается на сайте правительства.

Ранее Медведев освободил от должности руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова по его просьбе. На его место назначили Вадима Яковенко.