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Медведев назначил новых замглавы Минстроя и Минэкономразвития

16:56, 30.12.2018
Медведев назначил новых замглавы Минстроя и Минэкономразвития
Фото: realnoevremya.ru

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также министра экономического развития.

Первым стал Максим Егоров, второй — Оксана Тарасенко, сообщается на сайте правительства.

Ранее Медведев освободил от должности руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова по его просьбе. На его место назначили Вадима Яковенко.

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