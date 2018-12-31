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31 декабря в Татарстане временами пройдет снег и до -25

05:30, 31.12.2018
31 декабря в Татарстане временами пройдет снег и до -25

В понедельник, 31 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами слабый снег. Утром возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром опустится до -19 градусов, при прояснениях — до -25. Днем температура составит от -8 до -13 градусов, на востоке — до -16. В Казани днем ожидается от -14°С до -17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -15°С до -18°С.

Общество Татарстан
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