Минниханов встретился с главой компании из ОАЭ, владеющей самым большим ТЦ в мире

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем компании Emaar Properties Мохамедом Али Рашедом Аль-Аббаром в рамках визита в ОАЭ.

Компания занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. В том числе Emaar Properties построила башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл», сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы совместных проектов в области коммерческой и жилой недвижимости. Затем Минниханов пригласил Али Рашеда Аль-Аббара принять участие в 11-м Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в Казани 24—26 апреля 2019 года.

Напомним, что в начале декабря Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Маададом Хареба Джабера Аль-Хейили.