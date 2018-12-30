Счетная палата РТ нашла нарушения на 25,9 млн рублей в центрах по реабилитации инвалидов

Счетная палата Татарстана проверила использование бюджет средств в размере 1,4 млрд рублей, которые были выделены с 2014 года на обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В итоге были найдены нарушения на 25,9 млн рублей.

Так, в центрах реабилитации выявили остатки неиспользуемых денежных средств в размере 11 млн рублей. Эту сумму выделили в качестве субсидии на выполнение государственного задания и она не используется более двух лет.



Также были обнаружены такие нарушения, как авансирование поставщиков товаров и услуг сверх установленных обязательств, не востребованность имущества на 4,4 млн. рублей, и разница в закупочных ценах.

Около половины этой суммы приходится на нарушения в ходе управления и распоряжения муниципальной собственностью.

