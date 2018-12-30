Никитин назначил министром экологии Нижегородской области Дениса Егорова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министра экологии региона. Возглавил Минэкологии Денис Егоров.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, 29 декабря глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Согласно информации, новый министр приступит к обязанностям 10 января 2019 года.

По словам губернатора, в настоящее время экология имеет особое значение для Нижегородской области, и для решения проблем в этой сфере необходим системный подход и понимание общероссийской повестки. «У Дениса Борисовича есть управленческий опыт федерального уровня в такой сложной области как утилизация радиоактивных отходов. Такая работа предполагает навыки решения уникальных экологических задач», — отметил Глеб Никитин.

Отмечается, что отбор на пост проходил в рамках инициированной Глебом Никитиным

Напомним, что 4 декабря 2018 года экспертной комиссией после многоступенчатого отбора были определены четыре кандидата на пост министра экологии для собеседования с главой региона.