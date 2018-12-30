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В Березниках прошли обыски на предприятии ВСМПО-АВИСМА

09:26, 30.12.2018

Правоохранители Пермского края провели выемку документов на металлургическом предприятии ВСМПО-АВИСМА в Березниках.

Были допрошены главный метролог и сотрудник цеха №32. Задержали начальника отдела материально-технического обеспечения, передает краевая газета «Звезда».

«На месте работали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями краевого Главка МВД. Обыски проходят по данным оперативной информации о неподтвержденном экономическом преступлении», — приводит издание слова своего источника.

Напомним, что ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим в мире производителем титана. Компания поставляет продукцию таким производителям двигателей, как Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Airbus и другим.

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