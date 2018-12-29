Эксперты назвали биткоин главным провалом 2018 года

Эксперты назвали биткоин главным провалом 2018 года.

«Безумие, начавшееся с декабря 2017 года по январь 2018-го, закончилось, и все ожидали, что биткоин в итоге восстановится. К сожалению, он не восстановился и всё стало только хуже», — цитирует News.ru эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова.



По его словам, единственный способ, с помощью которого биткоин сможет восстановить свою легитимность и самообладание, — это выход на рынок институциональных инвесторов.

В свою очередь аналитик компании «Финист» Александр Агеев считает, что этот год можно назвать провальным только для мелких и средних объёмов инвесторов, в целом же индустрия и сообщество чувствуют себя хорошо и максимально оптимистично.

«После бума 2017 года мошенники сработали на жадности людей, провоцируя их покупать криптовалюты на откатах. Ждать ли восстановления цен и капитализации крипторынка в 2019 году? Нет, не стоит», — высказал свою точку зрения аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов



Ранее биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года, самым доходным — металл палладий.

Так, если в январе инвесторы вложили в биткоин 300 тыс. рублей, то к декабрю они потеряли 213 тыс. рублей, или 71,1%. Что касается палладия, то владельцы метала заработали по 10,2% реального рублевого дохода или по 30,5 тыс. рублей на каждые 300 тыс. рублей вложений.