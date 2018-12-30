Обама включил «Смерть Сталина» в список любимых фильмов 2018 года

Бывший президент США Барак Обама включил картину «Смерть Сталина» в список любимых фильмов 2018 года.

Как сообщается в Facebook экс-политика, в список также вошли «Аннигиляция», «Черная пантера», «Рома», «Черный клановец», «Пылающий» и «Магазинные воришки».

Напомним, что Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Основанием для данного решения послужил подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительства РФ. В нем сказано о том, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».