Региональная сеть магазинов «Камилла» сменила владельцев

Как ранее и писало издание «Реальное время», к концу 2018 года была закрыта сделка по продаже региональной сети магазинов «Камилла».

В результате сделки магазины были разделены между сетями X5Retail и «Магнит». Со своей стороны, ООО «Оптовик» предложил всем сотрудникам перейти на работу в гипермаркеты «Эссен». Аналогичное предложение было сделано со стороны покупателей.

Сумма сделки не разглашается.

