Региональная сеть магазинов «Камилла» сменила владельцев
Как ранее и писало издание «Реальное время», к концу 2018 года была закрыта сделка по продаже региональной сети магазинов «Камилла».
В результате сделки магазины были разделены между сетями X5Retail и «Магнит». Со своей стороны, ООО «Оптовик» предложил всем сотрудникам перейти на работу в гипермаркеты «Эссен». Аналогичное предложение было сделано со стороны покупателей.
Сумма сделки не разглашается.
Справка
ООО «Камилла была куплена компанией «Оптовик» в октябре 2012 года. Включает в себя 65 магазинов в формате «магазины у дома» в 5 городах Татарстана. Торговая площадь магазинов «Камилла» от 200 до 1 200 кв. м. Общая площадь магазинов сети составляет 19 663 кв. метров. Среднее количество посетителей в день составляет 34 200 человек. Количество сотрудников на 1.08.2018 составляло 496 человек. Годовой оборот сети в 2017 году составил более 2,5 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым