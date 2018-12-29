Президент РАН: «Мечтаю о консолидации нашей науки»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев подвел итоги года и рассказал о планах и мечтах на 2019 год. Главным событием уходящего года он назвал закон о РАН, а первостепенной мечтой — консолидацию науки.

«Мы понимаем, что ресурсы ограничены и в плане заимствования знаний и технологий из-за рубежа, и в плане импорта интеллекта, поэтому мы должны в будущем году объективно оценить наши ресурсы и научиться тратить их эффективно», — приводит его слова издание «Научная Россия».

Сергеев также считает важным убедить власть и общество в том, что именно академия наук должна заняться этой консолидацией.

Кроме того, президент РАН заявил, что академия должна заниматься не только фундаментальными исследованиями, но и приоритетами научно-технологического развития страны. По его мнению, должна продолжиться и работа по восстановлению международных научных связей, а также РАН должна активнее заниматься просветительской деятельностью.

Отдельной мечтой Сергеев назвал проведение чистых выборов в РАН. Подчеркнул он и важность сохранения академии как «сплава мудрости старших и активности молодых».

«В заключение хочу поздравить вас, дорогие читатели, с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и согласия! До встречи в новом году!» — завершается обращение президента РАН.