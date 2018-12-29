В Перми эвакуировали гипермаркет «Лента» из-за подозрительного пакета

Эвакуация посетителей и персонала прошла в гипермаркете «Лента», расположенного в микрорайоне Парковый в Перми.

Сообщение в МЧС о подозрительном пакете на территории торгового комплекса поступило днем в субботу, 29 декабря. На место немедленно выехали экстренные службы. Спасатели вывели из здания около 200 человек.

В настоящее время здание гипермаркета оцеплено, помещение осматривается, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

На месте работают полицейские и сотрудники экстренной службы.

Напомним, ранее в гипермаркете «Лента» в Перми на голову женщины обвалился потолок.