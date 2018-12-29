Антон Богданов объявил об уходе из сериала «Реальные пацаны»

Один из ключевых героев сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов объявил об уходе из проекта. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Перми».

Последний раз актер появится в шестом сезоне, который выйдет в марте 2019 года. По словам Богданова, присутствие его героя Антохи на экране будет минимизировано, а в середине сезона он будет «выведен» из ситкома.

«Я принял решение. Это мое решение. Я покинул проект. Ребята расстроились. Но я всех по-честному предупредил и сказал, что хочу идти дальше», — отметил он.

Кроме того, Богданов добавил, что планирует окончательно избавиться от образа «реального пацана» и посвятить время более серьезным ролям.

Напомним, ранее Колян из «Реальных пацанов» запустил собственный бренд одежды REAL KOLYAN.