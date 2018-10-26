Колян из «Реальных пацанов» запустил собственный бренд одежды REAL KOLYAN

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов, сыгравший роль Коляна, запустил свой бренд одежды REAL KOLYAN.

Логотип бренда пародирует логотип американской баскетбольной ассоциации NBA. Только вместо баскетболиста изображен Колян, исполняющий фирменный танец «Пасадобль».

«За восемь лет съемок нашего сериала у меня сложилось впечатление, что он популярный. Люди часто просят что-нибудь на память: автограф, фотографию, а есть и такие, кому бы я сам хотел сделать подарок. Теперь у меня есть что предложить», — говорится на официальном сайте бренда.

Среди одежды на данный момент представлены только футболки. Официальная презентация бренда пройдет в Екатеринбурге 27 октября.

Напомним, ранее казанский бренд «Святая» обвинили в разжигании межнациональной розни.

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