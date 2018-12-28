«Ак Барс» на выезде проиграл ЦСКА
Казанский «Ак Барс» проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе армейцев голы реализовали Максим Шалунов и Михаил Григоренко, дублем отметился Кирилл Капризов. За казанцев шайбу забросили Вячеслав Основин и Иржи Секач.
Ранее «Ак Барс» проиграл ХК «Сочи» со счетом 3:1 в пользу хозяев.СпортХоккей Татарстан
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