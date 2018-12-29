В Израиле скончался писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз скончался в возрасте 79 лет.

«Скорблю об уходе Амоса Оза, одного из самых выдающихся литературных голосов Израиля. Потеря для нас и всего мира», — написал в Twitter представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.



Mourning the loss of Amos Oz, one of Israel's prominent literary voices. A loss for us all and for the world. May his memory be blessed. pic.twitter.com/ENerE9nnM2

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 28 декабря 2018 г.

Оз — автор прозаических произведений, считавшийся в последние годы одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию в области литературы. Произведения Оза переведены более чем на 40 языков мира, в том числе на русский — более десяти книг. Среди его произведений — книга «Повесть о любви и тьме» и «Иуда».