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В Израиле скончался писатель Амос Оз

03:29, 29.12.2018

Израильский писатель Амос Оз скончался в возрасте 79 лет.

«Скорблю об уходе Амоса Оза, одного из самых выдающихся литературных голосов Израиля. Потеря для нас и всего мира», — написал в Twitter представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.

Оз — автор прозаических произведений, считавшийся в последние годы одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию в области литературы. Произведения Оза переведены более чем на 40 языков мира, в том числе на русский — более десяти книг. Среди его произведений — книга «Повесть о любви и тьме» и «Иуда».

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