Владимир Леонов: «Есть идея: почему бы не провести через 10 лет новый чемпионат мира по водным видам спорта?»

Фото: "Реальное время"

Сегодня во время итоговой пресс-конференции министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал корреспонденту «Реального времени» информацию о том, что Казань может вновь принять чемпионат мира по водным видам спорта.

— Это пока гипотетический вопрос. Сегодня как раз открывают заявки на проведение «Акватики» 25 и 27 годов, и появилась такая идея — почему бы не провести через 10 лет еще раз в Татарстане? Но это пока лишь наброски. Этот вопрос не обсужден на высшем уровне, мы не можем принимать в одиночку такие мероприятия.

Ко всем этим вопросам мы, наверное, вернемся в начале следующего года, — цитирует Владимира Леонова корреспондент «Реального времени».