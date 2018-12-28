Миллиардера Дмитрия Михальченко приговорили почти к пяти годам колонии за контрабанду алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил генерального директора холдинга «Форум», миллиардера Дмитрия Михальченко к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя.

По данным следствия, Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков в 2015 году. Продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.



Заместитель бизнесмена Борис Коревский по этому делу получил пять лет колонии общего режима, а предприниматель Алексей Мищенко — три года условно, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в июле 2016 года в кабинете главы Федеральной таможенной службы (ФТС) прошли обыски в рамках уголовного дела о контрабанде алкоголя. По нему и проходит Михальченко.