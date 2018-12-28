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Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал глава управы из Москвы

12:55, 28.12.2018

Артур Силиверстов назначен первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов, документ опубликован на официальном сайте правительства.

К своим обязанностям Силиверстов приступил с 26 декабря. До настоящего времени эта должность была вакантна.

Ранее он занимал должность главы управы Молжаниновского района Северного административного округа Москвы. Известно, что ему 27 лет.

Общество Удмуртия
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