Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал глава управы из Москвы
Артур Силиверстов назначен первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов, документ опубликован на официальном сайте правительства.
К своим обязанностям Силиверстов приступил с 26 декабря. До настоящего времени эта должность была вакантна.
Ранее он занимал должность главы управы Молжаниновского района Северного административного округа Москвы. Известно, что ему 27 лет.Общество Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым