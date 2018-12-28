Эксперты рассказали, что россияне покупают в последние пять минут перед Новым годом

Специалисты Сбербанка и «Платформы ОФД» рассказали, сколько россияне тратят деньги в течение 31 декабря и за пять минут до боя курантов.

Средний чек покупки 31 декабря 2017 года составлял 700—750 руб, что на 21% ниже показателя всей предновогодней недели. За 5 минут до 12 ночи эта цифра выросла до уровня 1 350—1 400 рублей.

За пять минут до полуночи россияне чаще всего оплачивают развлекательные программы в заведениях (1 500—1 600 рублей), коктейли (270—300 рублей), услуги ледовых катков (800—820 рублей), лотерейные билеты (760—780 рублей).



В список наиболее популярных покупок входят мандарины (средний чек покупки 85—95 рублей), бананы (60—70 рублей), напитки и соки (95—105 и 100—110 руб. соответственно), сообщается на сайте Сбербанка.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» в преддверии Нового года в очередной раз подсчитала, сколько придется потратить казанцам на традиционный праздничный стол.