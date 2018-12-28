Сергей Гончарук перешел в систему «Торпедо»

Один из лучших снайперов МХЛ Сергей Гончарук перешел в систему «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Молодой крайний нападающий является воспитанником тольяттинского хоккея. В 2016 году на драфте КХЛ он был выбран «Адмиралом» и в течение двух сезонов выступал за дальневосточный клуб в молодежной хоккейной лиге. В прошлом сезоне 19-летний форвард стал третьим бомбардиром «Тайфуна», набрав в 57 матчах 43 (17+26) очка. В текущем чемпионате МХЛ Сергей является одним из лучших бомбардиров подмосковных «Атлантов» (31 игра, 35 очков) и седьмым снайпером всей лиги (19 шайб).

Контракт хоккеиста позволяет ему выступать во всех трех командах нижегородской клубной системы — «Торпедо», ХК «Саров» и «Чайка».

