Андрей Сиденко стал главным тренером уфимского «Урала»

Новым главным тренером «Урала» станет экс-игрок уфимского клуба Константин Сиденко, ранее выступавший за «Нефтяник Башкортостана» (сезоны 2003/04 и 2005/06), сообщает пресс-служба уфимского клуба. На этом посту он сменил итальянского специалиста Даниэле Баньоли.

В суперлиге Сиденко был помощником Андрея Воронкова в новосибирском «Локомотиве», а в 2016 году возглавил фарм-клуб казанского «Зенита» – «Академию», выступающую в высшей лиге А. В прошлом сезоне студенческая команда заняла 6-е место в турнире, а Андрей Сурмачевский, Денис Шенкель и Арсений Сарлыбаев в межсезонье перешли в клубы суперлиги. В 2017 году Сиденко был главным тренером студенческой сборной России на Всемирной Универсиаде, где команда завоевала «серебро».



В качестве игрока новый наставник уфимского клуба имеет два титула чемпиона России (1996, 2007).



Старшим тренером клуба назначен опытный Борис Колчин.