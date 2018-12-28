Пермский рабочий отсудил у завода 400 тысяч рублей за потерю зрения
Сотрудник завода обратился в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском к своему работодателю о компенсации морального вреда за потерянное зрение на производстве.
Согласно материалам дела, мужчина, работая термистом на горячих работах, получил тяжелую травму, в результате чего ослеп на один глаз. Кроме того, пермяк трудился по 11 часов в день, вместо установленных семи часов, что является нарушением требований охраны труда.
Принимая во внимание обстоятельства дела и характер полученного увечья, суд решил удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Вышестоящий судебный орган оставил решение районного суда Перми без изменения.
Напомним, ранее на Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы.Общество
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