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Технологии

В Иннополисе должна появиться первая «беспилотная» «Пятерочка»

22:43, 27.12.2018

Власти Татарстана рассчитывают, что первая «Пятерочка» без продавцов появится именно в Иннополисе.

На предновогодней встрече с журналистами министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что торговая сеть работает над проектом магазинов без продавцов.

«Мы надеемся, что они будут реализовывать этот проект, а также на то, что обкатан он будет в первую очередь у нас в Иннополисе», — добавил глава Минсвязи РТ.

Говоря о сроках реализации проекта он указал на то, что для запуска необходимо сделать «очень много того, чего еще не существует в природе».

Инвестиции, по словам министра, зависят от «обсуждаемого сейчас сценария технологической экипировки».

Также Роман Шайхутдинов сообщил, что в Иннополисе открылась не только «Пятерочка» — туда заходит и сеть «Магнит».

ТехнологииITБизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан
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