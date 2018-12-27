В Иннополисе должна появиться первая «беспилотная» «Пятерочка»

Власти Татарстана рассчитывают, что первая «Пятерочка» без продавцов появится именно в Иннополисе.

На предновогодней встрече с журналистами министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что торговая сеть работает над проектом магазинов без продавцов.



«Мы надеемся, что они будут реализовывать этот проект, а также на то, что обкатан он будет в первую очередь у нас в Иннополисе», — добавил глава Минсвязи РТ.

Говоря о сроках реализации проекта он указал на то, что для запуска необходимо сделать «очень много того, чего еще не существует в природе».

Инвестиции, по словам министра, зависят от «обсуждаемого сейчас сценария технологической экипировки».