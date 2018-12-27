В Иннополисе должна появиться первая «беспилотная» «Пятерочка»
Власти Татарстана рассчитывают, что первая «Пятерочка» без продавцов появится именно в Иннополисе.
На предновогодней встрече с журналистами министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что торговая сеть работает над проектом магазинов без продавцов.
«Мы надеемся, что они будут реализовывать этот проект, а также на то, что обкатан он будет в первую очередь у нас в Иннополисе», — добавил глава Минсвязи РТ.
Говоря о сроках реализации проекта он указал на то, что для запуска необходимо сделать «очень много того, чего еще не существует в природе».
Инвестиции, по словам министра, зависят от «обсуждаемого сейчас сценария технологической экипировки».
Также Роман Шайхутдинов сообщил, что в Иннополисе открылась не только «Пятерочка» — туда заходит и сеть «Магнит».ТехнологииITБизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан
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