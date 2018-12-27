Сегодня самая длинная пробка в Казани продержалась 7 часов 30 минут

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 5,4 км. Пробка продержалась 7 часов 30 минут. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован днем на Тихорецкой и Технической улицах — от Крутовской улицы до площади Вахитова.



Утром затор также образовался на улицах Азина и Мира — от магистрали М7 до Сибирского тракта. Пробка длиной 4,7 км продержалась 2 часа 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 9 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (6 баллов).