Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 6 км

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 5,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы, улице Академика Арбузова и проспекте Ямашева — от Аграрной улицы до Адоратского. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Во второй половине дня затор также образовался на улице Карла Маркса и Николая Ершова — от улицы Батурина до Советской площади. Пробка длиной 5,2 км продержалась 4 часа 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 10 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 3 балла больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались проспект Ямашева к проспекту Победы (10 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (9 баллов), проспект Фатыха Амирхана в центр (8 баллов).