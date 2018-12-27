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Греф: Сбербанк сократит отделения в городах и расширит сеть в деревнях

16:54, 27.12.2018
Греф: Сбербанк сократит отделения в городах и расширит сеть в деревнях
Фото: realnoevremya.ru

Герман Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка. По его словам, оно связано с развитием уделенных сервисов.

«Какое-то, сокращение, наверное, произойдет, потому что глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы получить услугу», — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Греф подчеркнул, что сокращение коснется именно городов. В деревнях же банк наоборот намерен увеличить число офисов.

Однако масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы Сбербанка, куда входят различные финансовые и нефинансовые сервисы, например, медицинские.

ЭкономикаБанки
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