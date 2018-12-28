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Промышленность

ГТЛК заплатит за четыре вертолета КВЗ 1 млрд рублей

03:29, 28.12.2018
ГТЛК заплатит за четыре вертолета КВЗ 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Александр Третьяков

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (Салехард) намерена закупить у Казанского вертолетного завода четыре «Ансата». Общая стоимость закупки составит 998,6 млн рублей.

Единственным поставщиком вертолетов выступает АО «Вертолеты России», следует из сообщения на портале госзакупок.

ГТЛК понадобятся вертолеты в варианте исполнения «Универсальный» со взлетной массой в 3,6 тонны. Поставка должна осуществляться на улицу Тэцевская в Казани, до 30 августа 2019 года.

Стоимость каждого вертолета составит 249,7 млн рублей, авансом ГТЛК заплатит сумму 0,5 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроениеОПК Татарстан
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