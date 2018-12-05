Минниханов поздравил волонтеров с Днем добровольца

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанских добровольцев и всех «людей доброй воли» с Днем добровольца (волонтера).



Он отметил, что волонтерство воспитывает гражданственность и патриотизм, инициативность и преданность порученному делу, сострадание к ближнему.

«Именно поэтому государство и общество всегда высоко ценят деятельность волонтеров, видят в них носителей живой преемственности времен и поколений», — говорится в обращении президента РТ по случаю праздника.

Напомним, указ о праздновании Дня волонтера президент России Владимир Путин подписал в прошлом году.