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Минниханов поздравил волонтеров с Днем добровольца

08:06, 05.12.2018
Минниханов поздравил волонтеров с Днем добровольца
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанских добровольцев и всех «людей доброй воли» с Днем добровольца (волонтера).

Он отметил, что волонтерство воспитывает гражданственность и патриотизм, инициативность и преданность порученному делу, сострадание к ближнему.

«Именно поэтому государство и общество всегда высоко ценят деятельность волонтеров, видят в них носителей живой преемственности времен и поколений», — говорится в обращении президента РТ по случаю праздника.

Напомним, указ о праздновании Дня волонтера президент России Владимир Путин подписал в прошлом году.

ОбществоВласть Татарстан
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