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В Сибае осудят банду вымогателей денег у таксистов

12:26, 27.12.2018
В Сибае осудят банду вымогателей денег у таксистов
Фото: pixabay.com

Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей Сибая, обвиняемых в вымогательстве денег у таксистов.

По версии следствия, с октября прошлого года по март текущего года злоумышленники в возрасте от 32 до 34 лет требовали у таксистов от трех до пяти тысяч рублей за возможность осуществлять междугородние пассажирские перевозки.

Кроме того, бандиты вымогали более 60 тысяч рублей от двух местных жителей, угрожая им расправой и уничтожением автотранспорта.

Вскоре мужчины были задержаны. По месту жительства одного из обвиняемых был найден обрез ружья, который находился в диване, сообщили в прокуратуре Башкирии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое полицейских в Уфе подозреваются в вымогательстве более 300 тысяч рублей у задержанного.

Общество Башкортостан
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