В Хабаровске на территории торговой базы мужчина взорвал боевую гранату

В Хабаровске на территории торговой базы мужчина взорвал боевую гранату. Он погиб, еще трое пострадали.

«Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы на ул. Зеленой, 3в в Хабаровске. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали», — цитирует представителя городской Единой дежурной диспетчерской службы ТАСС.

Напомним, ранее в Набережных Челнах задержали мужчину, подбросившего гранату к подъезду жилого дома.