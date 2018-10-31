В Челнах задержан мужчина, подбросивший гранату к подъезду жилого дома

В Набережных Челнах задержали мужчину, подбросившего гранату к подъезду жилого дома. Задержанному челнинцу грозит 5 лет заключения и штраф.



Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что похожий на гранату предмет нашли две недели назад. По данным источника, это оборонительная граната, в которой было взрывчатое вещество, но не хватало некоторых элементов.

Ранее суд в Набережных Челнах приговорил к 6 годам строгого режима экс-полицейского Андрея Мисько. Мужчина прикрепил самодельную гранату к дверной ручке квартиры своей знакомой. Вину 29-летний мужчина признал и заявил, что хотел напугать работницу банка, задолжавшую ему 190 тыс. рублей.