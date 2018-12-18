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Минфин собирается разместить ОФЗ на 25,1 млрд рублей

19:35, 18.12.2018
Минфин собирается разместить ОФЗ на 25,1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министерство финансов России планирует разместить 19 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) на 25,1 млрд рублей.

Согласно планам Минфина, будут размещены ОФЗ серии 26 223 с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд рублей, ОФЗ серии 26 214 с погашением в мае 2020 года объемом 10 млрд рублей, а также ОФЗ серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,1 млрд рублей

Всего в lV квартале 2018 года Минфин намеревается привлечь 310 млрд рублей, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы в октябре сократили вложения в российские ОФЗ на 46 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы
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