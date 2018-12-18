Минфин собирается разместить ОФЗ на 25,1 млрд рублей

Министерство финансов России планирует разместить 19 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) на 25,1 млрд рублей.

Согласно планам Минфина, будут размещены ОФЗ серии 26 223 с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд рублей, ОФЗ серии 26 214 с погашением в мае 2020 года объемом 10 млрд рублей, а также ОФЗ серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,1 млрд рублей

Всего в lV квартале 2018 года Минфин намеревается привлечь 310 млрд рублей, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы в октябре сократили вложения в российские ОФЗ на 46 млрд рублей.