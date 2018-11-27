Иностранные инвесторы в октябре сократили вложения в российские ОФЗ на 46 млрд рублей

Доля инвестиций нерезидентов в общем объеме выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась в октябре до 25%, сообщил Банк России. За месяц сокращение составило 0,8 процентного пункта. На 1 ноября иностранные инвесторы владели российскими гособлигациями на 1,8 трлн рублей, в течение октября они продали ОФЗ на 46 млрд. При этом общий объем рынка ОФЗ увеличился на 54 млрд рублей и достиг 7,2 трлн.

Иностранные инвесторы выходят из ОФЗ семь месяцев подряд: их доля непрерывно сокращалась начиная с апреля. В сентябре первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что уход нерезидентов не угрожает финансовой стабильности России. «Мы же смотрим не за долей [нерезидентов], мы же смотрим за ситуацией на рынке. Ситуация на этом рынке достаточно спокойная. Несмотря на то, что доля снижается, при этом доходности несколько снизились, но есть покупатели», — заявляла она.