Путин заявил, что Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений заявил, что Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества.



«Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм… строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, РФ вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также для кооперации.