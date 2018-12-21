Вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США

Американский суд приговорил вора в законе Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и создании преступной группировки.



Также у россиянина будет конфисковано имущество на сумму более $2,16 млн. После выхода из тюрьмы он обязан в течение 3 лет находиться под особым полицейским надзором. Его обязали выплатить $550 тыс. компенсации за нанесенный ущерб, говорится в сообщении прокуратуры Нью-Йорка.

Шулая был признан виновным в преступлениях, связанных с криминальным сообществом, которое действовало в нескольких штатах — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Невада, а также в других странах.